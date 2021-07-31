Жители маленького поселка под Барнаулом сами вложились в желанную стройку

В поселке Черницк Барнаула установили спортивную площадку. Ее обустроили благодаря участию в краевом проекте поддержки местных инициатив. Стоимость работ составила более 1,4 млн рублей, при этом жители вложили 95 тыс.

Еще 20 тыс. рублей в стройку добавили предприниматели, остальные средства выделили из краевого и городского бюджетов.

Как подчеркнули в пресс-центе администрации Барнаула, теперь для детей и подростков Черницка появилось место, где можно проводить занятия по физкультуре, тренировки и праздники, организовывать досуг вне учебы.

На новой спортивной площадке уложили безопасное резиновое покрытие, нанесли разметку, смонтировали баскетбольные кольца, волейбольные стойки с сеткой, ворота для мини-футбола, а также установили ограждение по периметру.

В 2021 году в пригороде Барнаула реализуют восемь подобных проектов. Кроме Черницка детские спортивные площадки обустроят в поселках Власиха, Мохнатушка и селе Гоньба.

В поселке Центральном обустроят разворотную площадку маршрутного транспорта и остановочный пункт, в поселке Научный Городок на улице Гвардейской и на станции Ползуново на улице Ивлева проведут ремонт дорог, в поселке Казенная Заимка по улице Садовой обустроят систему уличного освещения.