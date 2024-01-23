Жители негодуют: барнаульская пенсионерка клеит объявления на двери и просит о тишине

Горожане рассказали, что объявления о соблюдении тишины размещает старшая по дому. По их словам, женщине всегда кто-то мешает — то дети, то ремонты. Только вот у соседей ни детей, ни ремонта. С работы пара приходит только вечером.
Но пенсионерка все равно прилепила объявление. Не зная, что с этим делать, барнаульцы пожаловались в соцсети.
В комментариях попросили отнестись к этому с пониманием.
"Купите ей тортик! Порадуйте женщину! Не надо злиться на несуществующие проблемы".
Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на некорректную работу своей управляющей компании.
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