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Жизнь

Жители Новоалтайска уже два месяца живут без горячей воды, и продлили отключение еще на месяц

Ремонт котельной в Новоалтайске как минимум на три месяца оставил без горячей воды часть жителей города, сообщают «Алтайские крайности».

Горячая вода, кран.
Горячая вода, кран.
CC0

Горячую воду отключили в многоквартирных домах по улицам Прудская, Ушакова, Космонавтов, Анатолия, Деповская и Гагарина.

Примечательно, что отключение произошло еще 10 мая, а теперь стало известно, что ремонт затянется до 9 августа.

«И это — минимум, потому что уже месяц жители не видят в разрытых траншеях ни одного рабочего», — говорится в сообщении.

Накануне на домах появились объявления с «извинениями за причиненные неудобства».

«Уважаемые жильцы!!! В связи с продлением ремонтных работ на котельной № 1 отключение горячей воды будет продлено до 09.08.2021 года. Приносим извинения за причиненные неудобства», — предупредили новоалтайцев.

В администрации города продление пояснили тем, что «договор подряда продлен».

Местные жители недоумевают: «Хоть бы предупредили, что все лето не будет воды, мы бы поставили нагреватели».

Накануне на сайте мэрии Новоалтайска сообщили о росте тарифов на коммунальные услуги, а также попросили подготовить печи к отопительному сезону.

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