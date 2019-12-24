Жители Новосибирска пообещали «мочить» депутатов ЕР и выдвинули «новогодний ультиматум»

Недовольство вызвано нежеланием депутатов разобраться с разработчиком песчаного карьера. Об этом сообщается в группе «Балластный карьер» во «Вконтакте».

«Едроссы, если не прекратите топить наш микрорайон грунтовыми водами (что вы делаете 15 лет в угоду пескоройщикам), мы будем „мочить“ вас этими грунтовыми водами на выборах-2020», — говорится в сообщении.

Данное обращение авторы назвали «новогодним ультиматумом».

«Оба едро-депутата с этого округа — Д. Козловский и С. Моисеев — замечены в многолетнем бездействии по отводу грунтовых вод с этой территории», — говорит организатор группы Сергей Кузьмин.

Он уверен, что «при разработке котлованища пойдет массовое движение воды под микрорайоном», что чревато обвалами и просадками почвы под жилыми домами и на дорогах

Местные жители считают, что «Единая Россия» потеряет не менее трех тысяч голосов, если не отреагирует на рытье котлована в центре микрорайона.