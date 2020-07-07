Жители одного из районов Алтайского края говорят о занижении ковид-статистики

На базе Михайловской ЦРБ открылся ковидный госпиталь, пишет «Политсибру» со ссылкой на региональный минздрав. Местные жители обеспокоены вспышкой заболеваемости COVID-19. В районе зарегистрировано уже 96 случаев (по данным на 6 июля) и, по их мнению, это заниженные цифры.

Жители района считают, что болеют якобы не менее 120 человек, среди инфицированных много медиков.

«С сегодняшнего дня там заработал ковидный госпиталь на 20 коек. Он расположен в здании роддома. Там лечат не тяжелых больных, могут брать некоторых пациентов на долечивание. Защитных средств и средств дезинфекции там достаточно», — рассказали в Минздраве.

Несмотря на обсуждения «страшилок», самим населением меры безопасности принимаются неохотно, заявил главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк.

«Иногда у меня складывается ощущение, что я самый большой паникер в районе. Никто не хочет соблюдать профилактические мероприятия. А ведь самый действенный способ — мыть руки, соблюдать дистанцию, сидеть дома. Если нужно куда-то выйти, то необходимо носить маску. Зайдите в магазин и попробуйте обнаружить хоть кого-то в маске. Вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Но даже сейчас встречаются люди, которые мне говорят, что коронавируса не существует», — цитирует главврача издание.

Тем не менее, многие жители Михайловки считают, что в районе уже пора вводить карантин.