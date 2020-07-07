Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 24°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Жители одного из районов Алтайского края говорят о занижении ковид-статистики

На базе Михайловской ЦРБ открылся ковидный госпиталь, пишет «Политсибру» со ссылкой на региональный минздрав. Местные жители обеспокоены вспышкой заболеваемости COVID-19. В районе зарегистрировано уже 96 случаев (по данным на 6 июля) и, по их мнению, это заниженные цифры.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Жители района считают, что болеют якобы не менее 120 человек, среди инфицированных много медиков.

«С сегодняшнего дня там заработал ковидный госпиталь на 20 коек. Он расположен в здании роддома. Там лечат не тяжелых больных, могут брать некоторых пациентов на долечивание. Защитных средств и средств дезинфекции там достаточно», — рассказали в Минздраве.

Несмотря на обсуждения «страшилок», самим населением меры безопасности принимаются неохотно, заявил главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк.

«Иногда у меня складывается ощущение, что я самый большой паникер в районе. Никто не хочет соблюдать профилактические мероприятия. А ведь самый действенный способ — мыть руки, соблюдать дистанцию, сидеть дома. Если нужно куда-то выйти, то необходимо носить маску. Зайдите в магазин и попробуйте обнаружить хоть кого-то в маске. Вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Но даже сейчас встречаются люди, которые мне говорят, что коронавируса не существует», — цитирует главврача издание.

Тем не менее, многие жители Михайловки считают, что в районе уже пора вводить карантин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость