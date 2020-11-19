Жители одного из районов Тальменки остались без тепла из-за самосвала

Мужчина, проезжая поздно вечером по Тальменке, стал свидетелем коммунальной аварии. Своим видео и комментариями он поделился с подписчиками сообщества.
Руслан, ссылаясь на сотрудника ГИБДД, работавшего на месте ДТП, рассказал:
«Самосвал с поднятым кузовом врезался в теплотрассу».
От сильного удара были повреждены трубы отопления. Грузовая машина тоже не осталась от повреждений. Камазу полностью оторвало кузов.
Весь район Тальменки остался без отопления. Подробности происшествия пока неизвестны.
Кстати, жителей посек не так-то просто испугать отсутствием тепла.
«Свет отключают на 8 часов, воду с перебоями дают, и вы хотите испугать Тальменку обрывом отопления? Суровая Челяба пусть нервно курит в стороне», — отмечает один из участников сообщества Юрий.