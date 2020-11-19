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Жизнь

Жители одного из районов Тальменки остались без тепла из-за самосвала

ДТП с участим Камаза и теплотрассы произошло вечером 18 ноября. О происшествии сообщил участник сообщества «Инцидент. Барнаул» по имени Руслан.

Самосвал Iveco.
Самосвал Iveco.
spec.drom.ru

Мужчина, проезжая поздно вечером по Тальменке, стал свидетелем коммунальной аварии. Своим видео и комментариями он поделился с подписчиками сообщества.

Руслан, ссылаясь на сотрудника ГИБДД, работавшего на месте ДТП, рассказал:

«Самосвал с поднятым кузовом врезался в теплотрассу».

Камазист оставил Тальменку без отопления.
Камазист оставил Тальменку без отопления.
«Инцидент. Барнаул». Скриншот видео.

От сильного удара были повреждены трубы отопления. Грузовая машина тоже не осталась от повреждений. Камазу полностью оторвало кузов.

Весь район Тальменки остался без отопления. Подробности происшествия пока неизвестны.

Кстати, жителей посек не так-то просто испугать отсутствием тепла.

«Свет отключают на 8 часов, воду с перебоями дают, и вы хотите испугать Тальменку обрывом отопления? Суровая Челяба пусть нервно курит в стороне», — отмечает один из участников сообщества Юрий.

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