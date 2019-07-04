Жители алтайского села боятся рухнуть с моста и не доехать до кладбища

В селе Кошелево Тальменского района местное население жалуется на разбитую дорогу и плохое состояние моста, которые не позволяют им спокойно добираться до кладбища. Состояние деревянной мостовой конструкции через речку Тальменку ужасное, об этом пишет «Тальменская жизнь».

Мост соединяет одну часть села, где находится сельсовет, с другой — там расположено кладбище.

Как сообщает тальменское издание, металлическую мостовую конструкцию установили 25 лет назад. Но ездить по ней на автомобиле опасно. Она прогнулась и вот-вот сломается. Если идти по мосту пешком, он дрожит под ногами, на нем отсутствуют оградительные перила, деревянный настил практически весь в прорехах.

Местные чиновники считают, что здесь нужен капитальный ремонт или строительство нового моста.

Татьяна Гоммершмидт

глава Лушниковского сельсовета:

Проблема существует, для ее решения нужна большая денежная сумма. Пока в бюджете сельсовета нет финансовых средств даже на то, чтобы пригласить специалистов для проведения экспертизы и выяснить, насколько опасен мост для проезда машин. Не пользоваться им у населения Кошелева нет возможности. Временный ремонт проблему не решит.

Чтобы построить «серьезное сооружение», нужны проектная документация и прохождение госэкспертизы.

Николай Кондауров

заведующий отделом по капстроительству и архитектуре администрации района: