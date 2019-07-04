Жители алтайского села боятся рухнуть с моста и не доехать до кладбища

Мост соединяет одну часть села, где находится сельсовет, с другой — там расположено кладбище.
Как сообщает тальменское издание, металлическую мостовую конструкцию установили 25 лет назад. Но ездить по ней на автомобиле опасно. Она прогнулась и вот-вот сломается. Если идти по мосту пешком, он дрожит под ногами, на нем отсутствуют оградительные перила, деревянный настил практически весь в прорехах.
Местные чиновники считают, что здесь нужен капитальный ремонт или строительство нового моста.
Татьяна Гоммершмидт
глава Лушниковского сельсовета:
Проблема существует, для ее решения нужна большая денежная сумма. Пока в бюджете сельсовета нет финансовых средств даже на то, чтобы пригласить специалистов для проведения экспертизы и выяснить, насколько опасен мост для проезда машин. Не пользоваться им у населения Кошелева нет возможности. Временный ремонт проблему не решит.
Чтобы построить «серьезное сооружение», нужны проектная документация и прохождение госэкспертизы.
Николай Кондауров
заведующий отделом по капстроительству и архитектуре администрации района:
Мы ходатайствуем перед минтранспорта Алтайского края о включении моста в инвестиционную программу. Пока вопрос рассматривается на уровне края, принято решение выделить 100 тыс рублей на ремонт моста. Надеемся, что в работах по реставрации переправы примут активное участие и жители села Кошелево, депутаты сельсовета, все неравнодушные граждане.