Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июля 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жители алтайского села боятся рухнуть с моста и не доехать до кладбища

В селе Кошелево Тальменского района местное население жалуется на разбитую дорогу и плохое состояние моста, которые не позволяют им спокойно добираться до кладбища. Состояние деревянной мостовой конструкции через речку Тальменку ужасное, об этом пишет «Тальменская жизнь».

Мост в селе Кошелево.
Мост в селе Кошелево.
Газета "Тальменская жизнь"

Мост соединяет одну часть села, где находится сельсовет, с другой — там расположено кладбище.

Как сообщает тальменское издание, металлическую мостовую конструкцию установили 25 лет назад. Но ездить по ней на автомобиле опасно. Она прогнулась и вот-вот сломается. Если идти по мосту пешком, он дрожит под ногами, на нем отсутствуют оградительные перила, деревянный настил практически весь в прорехах.

Местные чиновники считают, что здесь нужен капитальный ремонт или строительство нового моста.

Татьяна Гоммершмидт
глава Лушниковского сельсовета:

Проблема существует, для ее решения нужна большая денежная сумма. Пока в бюджете сельсовета нет финансовых средств даже на то, чтобы пригласить специалистов для проведения экспертизы и выяснить, насколько опасен мост для проезда машин. Не пользоваться им у населения Кошелева нет возможности. Временный ремонт проблему не решит.

Чтобы построить «серьезное сооружение», нужны проектная документация и прохождение госэкспертизы.

Николай Кондауров
заведующий отделом по капстроительству и архитектуре администрации района:

Мы ходатайствуем перед минтранспорта Алтайского края о включении моста в инвестиционную программу. Пока вопрос рассматривается на уровне края, принято решение выделить 100 тыс рублей на ремонт моста. Надеемся, что в работах по реставрации переправы примут активное участие и жители села Кошелево, депутаты сельсовета, все неравнодушные граждане.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость