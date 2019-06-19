Жители поселка в Барнауле боятся обрушения берега реки из-за трубопровода

В Борзовой Заимке энергетики прокладывают трубопровод, чтобы подключить поселок к ТЭЦ-3. Единственный «коридор», по которому можно проложить трубы, проходит по берегу Барнаулки, сообщает ГТРК Алтай. Местные жители опасаются, что берег обрушится. Энергетики обещают этого не допустить.

В период половодья река полностью затапливает берег, на котором сейчас ведется строительство трубопровода, отмечают жители. Около 30 метров берега уже снесло в реку.

К тому же, в краевом минприроды заявили, что часть земли под трубопровод занята на территории лесничества и самовольно.

Заказчик работ — Сибирская генерирующая компания. Энергетики рассказали, что останавливать прокладку сетей нельзя, потому что по всем соглашениям поселок Южный должен войти в грядущий отопительный сезон уже с новым источником тепла. Из-за сжатых сроков пришлось начать стройку раньше, чем получить разрешительные документы.

Владимир Щелоков,

заместитель директора по развитию Барнаульской теплосетевой компании:

Мы не можем Борзовую Заимку ни слева обойти, ни справа. Это получился единственный «коридор». Мы его не выбираем, нам его выделяют. Чтобы не затрагивать частные хозяйственные постройки, мы не можем идти по огородам.

Энергетики пообещали укрепить берега бетоном. Закончить все должны к 15 сентября.