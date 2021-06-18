Жители пригородного поселка Барнаула могут возвращаться к нормальной жизни

По состоянию на утро 16 июня уровень воды составил 479 см.
В администрации Барнаула сообщили, что режим повышенной готовности для органов управления и сил Центрального районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который был введен 28 мая в связи с подъёмом уровня воды, снят.
Критической для микрорайона Затон является отметка 560 см выше нуля водомерного поста.
Напомним, напряженная ситуация обострилась на минувших выходных, когда из-за дождей в верховьях Горного Алтая. Тогда подтопленными оставались несколько десятков участков в Затоне.