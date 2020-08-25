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Жизнь

Жильцы гнилого дома в Барнауле записали видео для губернатора Томенко

Жители дома № 47 на ул. 1-й Западной в Барнауле сняли видео, в котором обращаются к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Коллективное обращение распространила правозащитная организация «Гражданский патруль».

Дом №47-а на ул. 1-й Западной в Барнауле
Дом №47-а на ул. 1-й Западной в Барнауле
"Гражданский патруль"

Дом, о котором идет речь, имеет почти полный износ стен и перекрытий. Жильцы говорят, что они устали получать отписки от чиновников, которые не спешат признать дом аварийным. Пока там идет капитальный ремонт, который, как считают жители, таковым и не является.

«Мы обращаемся к губернатору Виктору Томенко с просьбой решить вопрос с нашим домом. Дом был построен в 1940 году и имеет почти 80% износа, при этом износ несущих конструкций составляет больше 85%. Якобы капитальный ремонт, который сейчас проходит, таковым не является. На первом этаже сгнили все балки, на втором этаже все несущие конструкции сгнили и рушатся на первый этаж», — заявляют барнаульцы.

Люди не хотят жить в прогнившем доме и боятся, что однажды останутся под завалами.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края проверит расселение аварийных домов в Барнауле.

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