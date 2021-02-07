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Жизнь

Жители российского региона считают, что скоро наступит Год белой коровы, а не быка

Буддисты Иволгинского дацана Бурятии считают, что в феврале 2021 года наступил Год белой коровы, а не Год металлического быка. Об этом сообщает портал «Байкал Daily».

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Пресс-секретарь Иволгинского дацана пояснила, что 12 февраля наступает Год белой железной коровы, а не быка, и объяснила почему.

Во-первых, по ее словам, потому что все четные годы — мужские, а нечетные — женские.

Во-вторых, по буддистским повериям, на быке восседает Ангел смерти Эрлик Хаан, а на корове — Небожительница и покровительница чрева матери.

В-третьих, буддистский Новый год правильно отмечать 12 февраля, а не 3-го числа.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Что нас ждет в Год Быка

Как ранее сообщал altapress.ru, Год металлического быка или золотой коровы — это время, когда люди будут сосредоточены на своих доходах, инвестициях и национальной экономике.

Правда, как утверждают астрологи, успех зависит, во-первых, от года рождения и, во-вторых, от знака Зодиака.

Что касается года рождения, то лучшая совместимость с этим знаком у змей и петухов, ну и у людей, рожденных именно в Год быка. Хотя у последних тоже не все будет удаваться.

Менее успешным 2021 год будет для тех, кто родился в Годы дракона, обезьяны, крысы, собаки, тигра, лошади, свиньи и кролика.

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