Жители Рубцовска катаются по городу на троллейбусе с танком

Рисунки на троллейбус нанесли студенты Рубцовского филиала АлтГУ.
«Они обратились с инициативой украсить троллейбус к празднику Дня Победы к руководителю троллейбусного управления Сергею Черноиванову, и их предложение нашло отклик», — отмечает издание.
В итоге на общественном транспорте по бокам появилась георгиевская лента, спереди — красная звезда, возле входной двери — танк. А на окнах разместили фотографии героев Великой Отечественной войны.
В течение месяца троллейбус с раскраской, посвященной 75-летию Победы, будет курсировать по городу.
«Как иронично — праздновать 75 лет со дня Победы, доехав до центра города на троллейбусе 1975-го года выпуска», — пишут в соцсетях.
Ранее сообщаллось, что в Барнауле несмотря на пандемию будут раздавать георгиевские ленточки — с 7 по 9 мая.