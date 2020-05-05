Жители Рубцовска катаются по городу на троллейбусе с танком

В Рубцовске по первому маршруту курсирует праздничный троллейбус с символикой 9 мая, пишет Рубцовск.info .

Рисунки на троллейбус нанесли студенты Рубцовского филиала АлтГУ.

«Они обратились с инициативой украсить троллейбус к празднику Дня Победы к руководителю троллейбусного управления Сергею Черноиванову, и их предложение нашло отклик», — отмечает издание.

В итоге на общественном транспорте по бокам появилась георгиевская лента, спереди — красная звезда, возле входной двери — танк. А на окнах разместили фотографии героев Великой Отечественной войны.

В течение месяца троллейбус с раскраской, посвященной 75-летию Победы, будет курсировать по городу.

«Как иронично — праздновать 75 лет со дня Победы, доехав до центра города на троллейбусе 1975-го года выпуска», — пишут в соцсетях.

Ранее сообщаллось, что в Барнауле несмотря на пандемию будут раздавать георгиевские ленточки — с 7 по 9 мая.