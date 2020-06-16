Жители Рубцовска показали, как выглядит платный пляж с тиной, палками и осколками

Место отдыха находится на озере Ракиты — на краю Рубцовска.

«Там где горка построена. Огороженная территория. Вот такой беспредел: вода ужасно грязная, тина повсюду, дно ужасное с осколками и палками. И за это люди должны платить?» — возмущаются местные жители.