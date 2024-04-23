Жители СНТ «Меланжист» пожаловались, что мусор тут не вывозился с осени 2023 года, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

Очевидцы отмечают, что с каждым днем мусора все больше и больше, разносится неприятный запах.

Однако председатель на слова жильцов и вонь мусора разводит руками. Как отметили люди, он «кормит завтраками» и жалуется, что садоводы бросают туда «неформат».

Жители хотят решить проблему захламления мусором и привлечь председателя СНТ «Меланжист» к исполнению своих обязательств.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель мусоровоза забыл убрать подъемник и повредил авто рядом.

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