Жители Сибири делятся впечатлениями от рекордного землетрясения

Жители регионов делятся в соцсетях своими ощущениями.

Это землетрясение стало самым сильным для Новосибирской области с начала 2019 года. Если в январе в Искитимском районе произошло землетрясение магнитудой 4,4, то 29 октября подземные толчки оказалась ещё интенсивнее, пишет НГС.

«Я в центре Академгородка живу, в хрущёвке, на последнем, четвёртом этаже. В 8:30 проснулась — у меня задребезжали стёкла. Я соскочила, думаю: что, землетрясение, что ли, началось? Документы приготовила. Но потом посмотрела: наверное, думаю, от сильного ветра. А действительно оказалось землетрясение, — рассказала жительница Академгородка.

По мнению Александра Еманова, директора Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», к землетрясениям приводит техногенное воздействие на земную кору — разработка Горловского угольного бассейна, который представляет собой узкую впадину около 7 километров в ширину и около 200 в длину.

«Его начали разрабатывать — и пошли землетрясения в этой зоне. В Кузбассе разработки тоже приводят к крупным землетрясениям — масштабы добычи здесь очень большие, — говорит ученый.

Разрушения могут начаться при магнитуде землетрясения 5,5, но в целом эти показатели индивидуальны и зависят от типа застройки, отмечает геофизик.

«На 9-м этаже очень хорошо почувствовалось», «Я подумал, что поезд, но живу прилично от железной дороги. И не придал этому значения», «В колледже было, весь кабинет ходуном ходил», «У меня аж собака на всю квартиру разлаялась», — делятся впечатлениями в соцсетях жители Искитима.

Жители села Харино видели, как тряслись шкафы от кухонного гарнитура, качался висящий на стене водонагреватель, подпрыгивала раковина на ножках. В одном из домов упал со стола фонарь, некоторые жители почувствовали, будто кафельная плитка в ванной комнате уходит из-под ног.

А вот те, кто был на улице, землетрясения не ощутили.