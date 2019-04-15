Жители Троицкого возмущены строительством революционного цеха сыров «Киприно»

Жильцы нескольких домов села Троицкое возмущены строительством нового цеха на маслосырзаводе. Здание «посадили» слишком близко от их участков, считают они. Однако владелец предприятия Денис Зюзин заявил altapress.ru, что проект выполнен с соблюдением норм и прошел государственную экспертизу, а он сам готов выкупить усадьбы по разумной рыночной цене.

Предыстория конфликта

Предприятие «Троицкий маслосыродел» компании «Киприно» расположен на краю райцентра, в стороне от основного жилого массива. Но несколько домов близко соседствуют с территорией предприятием. По словам Денис Зюзина, их построили в момент основания завода для его сотрудников, а потом они их приватизировали.

«Троицкий маслосыродел» — один из краевых лидеров по производству сыров, масла и сухой сыворотки в Алтайском крае. В 2018 «Киприно» начал строить на территории завода цех, способный перерабатывать 120 тонн молока в сутки, и сырохранилище. Во время визита губернатора Алтайского края Виктора Томенко в январе 2019 года, собственник рассказывал, что инвестирует в проект 1,18 млрд рублей. Ожидается, что это даст 40 новых рабочих мест. Запустить завод планируется в сентябре.

Технический директор «Киприно» Николай Медведев рассказал сайту крайуправления пищевой промышленности, что проект внедряет новую технологию производства. «Здесь применяются революционные методы ухода за сыром, поддержание климатических условий. Здесь много оборудования, которое еще ни разу не поставляли в России», — подчеркнул он.

«Троицкий маслосыродел». ffprom22.ru

Чем не довольны соседи

Новый цех расположился примерно в 7 метрах от жилых домов, рассказала Елена Макушина. Она дочь Любови Макушиной, которая всю жизнь отработала на заводе, получила от него землю и фундамент для строительства дома.

Новый цех, уверены женщины, расположен слишком близко от их жилья. По нормам СанПиН о санитарно-защитных зонах, отступ от границ предприятия должен составлять не менее 50 метров.

Елена Макушина,

жительница села Троицкое:

Высота строящегося здания в два раза выше нашего дома. Оно будет затенять двор и огороды. Какой урожай мы получим? Еще здесь очень сильно воняет от производства сыра.

Елена рассказывает, что у жильцов есть и другие претензии предприятию. Описав их, они обратились в краевую прокуратуру, Санэпидемстанцию, Управление по правам человека и Управление лесами. Ответ они ожидают в мае. «Мы хотим, чтобы предприятие либо устранило нарушения, либо предоставило нам аналогичное благоустроенное жилье в центре села. У нас, например, дом площадью 69 кв. метров», — добавила Макушина.

Что ответил собственник

Денис Зюзин заявил altapress.ru, что оба цеха возводят с соблюдением норм и правил. Разрешение на один выдано в ноябре 2018 года, на второй — в декабре, сообщила местная администрация на запрос жильцов о правомерности строительства (ответ есть в распоряжении редакции, — прим. ред.).

У компании есть заключение государственной экспертизы проекта, которая проверяет его на соответствие действующим нормам, говорит предприниматель. Факт расположение цеха на расстоянии около 7 метров от домов он не прокомментировал, сославшись на заключение госэкспертизы.

Строительства цеха «Троицкий маслосродел» рядом с жилыми домами. Елена Макушина.

Также предприниматель заявил, что готов выкупить у селян их дома по разумной рыночной цене, которая в Троицке составляет примерно 1−1,5 млн рублей. Они ему нужны для действующих сотрудников предприятия. Однако, сообщил Денис Зюзин, «соседи» хотят получить до 3 млн рублей за дом.

В свою очередь Елена Макушана еще раз подчеркнула, что переговоров о цене выкупа имущества она не вела. Женщина не ждет денег от собственника. Ее устроит переезд на новое место.