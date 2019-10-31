Жители «улицы без названия» в Барнауле возмущены опасными ямами у своих домов

Состояние дороги на одном из проулков в частном секторе Барнаула обсуждают пользователи Сети — местные жители возмущены состоянием дороги рядом со своими домами.

Заметка с фотографиями опубликована в сообществе «Барнаул 22». Надежда, местная жительница, рассказывает, что дорога находится в ужасном состоянии.

«Эта улица без названия, параллельна Советской Армии от Иртышской между домами 18 и 20, Читинский проезд между домами 1 и 3, и выходит на 42 Краснознаменную бригаду между домами 17 и 19. Она вся в ямах, очень опасная, по ней ходят дети в школу № 51 и детские сады», — уточняет горожанка.

Улица без названия. Надежда Халилова/vk.com/barneos22.

По ее словам, заасфальтировать дорогу обещали еще несколько лет назад.



«Дорогу до сих пор не сделали. Скорая помощь не может добраться. Просим обратить внимание и принять соответствующие меры, пожалуйста», — подчеркивает женщина.