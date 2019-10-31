Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жители «улицы без названия» в Барнауле возмущены опасными ямами у своих домов

Состояние дороги на одном из проулков в частном секторе Барнаула обсуждают пользователи Сети — местные жители возмущены состоянием дороги рядом со своими домами.

Улица без названия.
Улица без названия.
Надежда Халилова/vk.com/barneos22.

Заметка с фотографиями опубликована в сообществе «Барнаул 22». Надежда, местная жительница, рассказывает, что дорога находится в ужасном состоянии.

«Эта улица без названия, параллельна Советской Армии от Иртышской между домами 18 и 20, Читинский проезд между домами 1 и 3, и выходит на 42 Краснознаменную бригаду между домами 17 и 19. Она вся в ямах, очень опасная, по ней ходят дети в школу № 51 и детские сады», — уточняет горожанка.

Улица без названия.
Улица без названия.
Надежда Халилова/vk.com/barneos22.

По ее словам, заасфальтировать дорогу обещали еще несколько лет назад.

«Дорогу до сих пор не сделали. Скорая помощь не может добраться. Просим обратить внимание и принять соответствующие меры, пожалуйста», — подчеркивает женщина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость