30 января
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Жизнь

Жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка с ангиной

Жители Волчихи вышли на народный сход после смерти 7-летнего ребенка в местной ЦРБ. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка с ангиной.
Жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка с ангиной.
t.me/mash_siberia

Жители собирают подписи за отставку главврача Татьяны Харловой. Одна из женщин отмечает, что на медика поступает много жалоб.

Прокурор помогает с заявлениями и сбором подписей.

Жители устроили народный сход после смерти мальчика с ангиной. Трагедия произошла в ЦРБ на днях.

Люди считают, что ребенок скончался из-за недостатка лечения. Утверждается, что в тот момент на посту не было никого, кроме медсестры.

Назначили проверку. Привлекут профильных специалистов, подчеркивают в региональном минздраве.

По словам Харловой, до окончания проверки нельзя дать оценку сотрудника больницы, которые «до последнего боролись за жизнь ребенка».

О причинах нельзя говорить, пока не будут получены результаты судебно-медицинской экспертизы.

«Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае», — отмечает главврач.

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