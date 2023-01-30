Жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка с ангиной.

Жители собирают подписи за отставку главврача Татьяны Харловой. Одна из женщин отмечает, что на медика поступает много жалоб.
Прокурор помогает с заявлениями и сбором подписей.
Жители устроили народный сход после смерти мальчика с ангиной. Трагедия произошла в ЦРБ на днях.
Люди считают, что ребенок скончался из-за недостатка лечения. Утверждается, что в тот момент на посту не было никого, кроме медсестры.
Назначили проверку. Привлекут профильных специалистов, подчеркивают в региональном минздраве.
По словам Харловой, до окончания проверки нельзя дать оценку сотрудника больницы, которые «до последнего боролись за жизнь ребенка».
О причинах нельзя говорить, пока не будут получены результаты судебно-медицинской экспертизы.
«Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае», — отмечает главврач.
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