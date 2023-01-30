Жители Волчихи вышли на народный сход после смерти 7-летнего ребенка в местной ЦРБ. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia .

Жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка с ангиной.

Жители собирают подписи за отставку главврача Татьяны Харловой. Одна из женщин отмечает, что на медика поступает много жалоб.

Прокурор помогает с заявлениями и сбором подписей.

Жители устроили народный сход после смерти мальчика с ангиной. Трагедия произошла в ЦРБ на днях.

Люди считают, что ребенок скончался из-за недостатка лечения. Утверждается, что в тот момент на посту не было никого, кроме медсестры.

Назначили проверку. Привлекут профильных специалистов, подчеркивают в региональном минздраве.

По словам Харловой, до окончания проверки нельзя дать оценку сотрудника больницы, которые «до последнего боролись за жизнь ребенка».

О причинах нельзя говорить, пока не будут получены результаты судебно-медицинской экспертизы.