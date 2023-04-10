Жители заречья оказались отрезаны от города из-за ледохода в Каменской районе

Жители заречной части в Каменском районе остались без переправы через Обь и оказались отрезаны от города на другом берегу. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Ежегодно весной жители заречья остаются отрезаны от города из-за таянья льдов. В 2023 году местная администрация не сразу запустила судно на воздушной подушке.

Катер «Пегас» все же начал перевозить людей с одного берега на другой. Однако, по словам местных жителей, им приходилось ждать судна часами.

Некоторые отчаявшиеся граждане пытались попасть в город самостоятельно. Они собирались пешкой перейти километр по Оби.

Ситуация обострилась, когда районная администрация запретила движение маломерных судов 5 апреля. Это связано с активными подвижками льда на реке. Жителям заречья придется ждать, пока по Оби не пустят паром или же не разрешат переправляться на лодках-моторках.

Ледоход на Оби начался, согласно прогнозам синоптиков, 7 апреля.