6 апреля
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Жизнь

Дождались! Обь и Бия начали вскрываться ото льда

Обь почти полностью освободилась ото льда в районе Нового моста. Лед на Бие также начал движение.

Обь
Обь
Прямая трансляция с веб-камеры "Катунь 24"

Долгожданный ледоход начался относительно в срок. Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозировали вскрытие рек 7 апреля — плюс-минус четыре дня.

Читатели altapress.ru сообщают, что лед начал активно двигаться с вечера 5 апреля. Так река выглядела накануне:

На утро 6 апреля Обь почти полностью освободилась ото льда в районе Нового моста. Очевидцы сообщают, что крупные льдины уплыли в сторону Старого моста.

Обь
Обь
Прямая трансляция с веб-камеры «Катунь 24»

Лед на Бие также начал движение. Местные жители поделились кадрами, как мощные глыбы льда и кучи снега медленно движутся в сторону берега.

В Новосибирской ГЭС начали готовиться к возможному половодью. Свободная емкость новосибирского водохранилища позволит принять весеннюю воду из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. На сегодня среднесуточный приток к створу Новосибирской ГЭС составляет 1150 куб. м/с.

«Ожидается увеличение притока в первой декаде апреля, однако из-за отрицательных ночных температур половодье развивается не активно», — пояснили в ведомстве.

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