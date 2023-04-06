Дождались! Обь и Бия начали вскрываться ото льда

Долгожданный ледоход начался относительно в срок. Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозировали вскрытие рек 7 апреля — плюс-минус четыре дня.
Читатели altapress.ru сообщают, что лед начал активно двигаться с вечера 5 апреля. Так река выглядела накануне:
На утро 6 апреля Обь почти полностью освободилась ото льда в районе Нового моста. Очевидцы сообщают, что крупные льдины уплыли в сторону Старого моста.
Лед на Бие также начал движение. Местные жители поделились кадрами, как мощные глыбы льда и кучи снега медленно движутся в сторону берега.
В Новосибирской ГЭС начали готовиться к возможному половодью. Свободная емкость новосибирского водохранилища позволит принять весеннюю воду из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. На сегодня среднесуточный приток к створу Новосибирской ГЭС составляет 1150 куб. м/с.
«Ожидается увеличение притока в первой декаде апреля, однако из-за отрицательных ночных температур половодье развивается не активно», — пояснили в ведомстве.