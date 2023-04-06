Дождались! Обь и Бия начали вскрываться ото льда

Обь почти полностью освободилась ото льда в районе Нового моста. Лед на Бие также начал движение.

Долгожданный ледоход начался относительно в срок. Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозировали вскрытие рек 7 апреля — плюс-минус четыре дня.

Читатели altapress.ru сообщают, что лед начал активно двигаться с вечера 5 апреля. Так река выглядела накануне:

На утро 6 апреля Обь почти полностью освободилась ото льда в районе Нового моста. Очевидцы сообщают, что крупные льдины уплыли в сторону Старого моста.

Обь Прямая трансляция с веб-камеры «Катунь 24»

Лед на Бие также начал движение. Местные жители поделились кадрами, как мощные глыбы льда и кучи снега медленно движутся в сторону берега.

В Новосибирской ГЭС начали готовиться к возможному половодью. Свободная емкость новосибирского водохранилища позволит принять весеннюю воду из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. На сегодня среднесуточный приток к створу Новосибирской ГЭС составляет 1150 куб. м/с.