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13 ноября -2°C

Жители Заринска надеются на «важную делегацию», чтобы решить проблему с освещением

Жители Заринска жалуются на отсутствие фонарей в одном из микрорайонов. В группе газеты «Наш город Заринск» горожане пишут, что пешеходам трудно «продираться через тьму», а водителям сложно их заметить.

Темная аллея в Заринске.
Темная аллея в Заринске.
vk.com/gazetazar

Речь идет об аллее во втором микрорайоне, где нет ни одного фонаря. В группе говорится, что губернатор Виктор Томенко якобы планировал поездку в Заринск и посещение школы.

«Говорят, что в Заринске будет важная делегация, в том числе и губернатор края. Прошла информация, что посетит Виктор Томенко и школу № 3, в которой наградят подростков, спасших детей из пожара. Если бы Виктор Петрович задержался в Заринске до вечера, то прошелся бы по аллее через поле во втором микрорайоне: где ранним утром и вечером «хоть глаз выколи», — пишет автор поста.

Также отмечается, что горожане даже получают травмы на ступенях школы из-за темноты.

«Откуда ученье будет светом, если продираться к нему приходится через тьму?», — возмущаются жители Заринска.

Известно, что 13 ноября в Заринск Виктор Томенко не собирался. У него запланировал визит в Санниково вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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