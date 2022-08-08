8 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жительница Алтая дала подружке поносить золотое кольцо. Возвращать его пришлось через суд

Жительница Алтайского края дала знакомой на два дня золотое кольцо. Возвращать его подружка не захотела. Владелице ювелирного украшения пришлось обратиться в полицию.

Золотое кольцо, бриллиант
Золотое кольцо, бриллиант
СС0

Установлено, что женщина по устной договоренности передала на временное пользование золотое кольцо пробы «585» весом 2 грамма без права распоряжения им.

Подруга решила присвоить его себе и не вернула кольцо. А владелице изделия сказала, что потеряла его, тем самым совершив хищение на сумму 6631 рублей.

Уголовное дело рассмотрел Табунский районный суд. Оно было прекращено в связи с примирением сторон, так как подсудимая загладила вред, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы алтайских судов.

Ранее в Сибири молодые односельчане похитили у пенсионерки полмиллиона рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость