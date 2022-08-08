Жительница Алтая дала подружке поносить золотое кольцо. Возвращать его пришлось через суд

Установлено, что женщина по устной договоренности передала на временное пользование золотое кольцо пробы «585» весом 2 грамма без права распоряжения им.
Подруга решила присвоить его себе и не вернула кольцо. А владелице изделия сказала, что потеряла его, тем самым совершив хищение на сумму 6631 рублей.
Уголовное дело рассмотрел Табунский районный суд. Оно было прекращено в связи с примирением сторон, так как подсудимая загладила вред, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы алтайских судов.
Ранее в Сибири молодые односельчане похитили у пенсионерки полмиллиона рублей.