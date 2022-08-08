Жительница Алтая дала подружке поносить золотое кольцо. Возвращать его пришлось через суд

Жительница Алтайского края дала знакомой на два дня золотое кольцо. Возвращать его подружка не захотела. Владелице ювелирного украшения пришлось обратиться в полицию.

Установлено, что женщина по устной договоренности передала на временное пользование золотое кольцо пробы «585» весом 2 грамма без права распоряжения им.

Подруга решила присвоить его себе и не вернула кольцо. А владелице изделия сказала, что потеряла его, тем самым совершив хищение на сумму 6631 рублей.

Уголовное дело рассмотрел Табунский районный суд. Оно было прекращено в связи с примирением сторон, так как подсудимая загладила вред, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы алтайских судов.

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