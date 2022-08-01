1 августа
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Происшествия

Расстроили бабушку. В Сибири молодые односельчане похитили у пенсионерки полмиллиона рублей

В Искитиме у 72-летней жительницы односельчане украли 570 тыс. рублей после совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Инцидент случился еще 1 мая. 25-летний мужчина и 28-летняя девушка вместе с пенсионеркой пили алкоголь у нее дома. Когда «посиделки» закончились и друзья разбрелись по домам, пожилая женщина обнаружила пропажу более полумиллиона рублей.

В полицию она обратилась не сразу, поскольку пыталась разобраться сама. Заявление написала только 9 мая, когда похитители уже скрылись.

Похитителей задержали 31 июля в Нововсибирске.

«Возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 3 статьи 158 УК РФ „Кража, совершенная в крупном размере“», — рассказали в ведомстве.

Ранее при помощи акробатического трюка рецидивист украл телефон на автостанции в Сибири.

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