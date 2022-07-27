При помощи акробатического трюка рецидивист украл телефон на автостанции в Сибири

В Новосибирске возбудили уголовное дело против мужчины, который решил украсть телефон сотрудницы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

37-летний житель Белгородской области находился в Новосибирске проездом из Алтайского края.

Как заявил сам мужчина, он потерял телефон и все деньги, поэтому обратился к билетному кассиру с просьбой позвонить родственникам и попросить их перевести деньги ему на банковскую карту. Когда перевод не поступил, он посчитал, что его обманули и вернулся к кассам, которые в тот момент были закрыты.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина перелез через ограждение и стал искать деньги. В столе он нашел мобильный телефон, который и украл. Покинув помещение касс, подозреваемый направился на второй этаж вокзала, где его задержали полицейские, вызванные кассиром.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

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