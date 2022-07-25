26 июля
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Происшествия

В пещере у Телецкого озера нашли почти два килограмма марихуаны

Сотрудники полиции обнаружили мешок с марихуаной в пещере на берегу Телецкого озера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Фотозарисовки о Телецком озере.
Фотозарисовки о Телецком озере.
altzapoved.ru

Экспертиза показала, что масса наркотика составила 1868 граммов, что расценивается как крупный размер.

Полицейские установили, что наркотическое вещество принадлежало 49-летнему жителю Горно-Алтайска, который проживал неподалеку от указанной пещеры.

Против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Марихуану мужчина хранил в алюминиевых флягах и прятал в надворной постройке.

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