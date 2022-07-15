15 июля
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Происшествия

У жителя Алтая нашли три килограмма марихуаны

В Горно-Алтайске задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в региональном МВД.

Марихуана
Марихуана
из открытых источников в Интернете

Марихуану мужчина хранил в алюминиевых флягах и прятал в надворной постройке. В ходе обыска дома полиция нашла наркотик.

Изъятое вещество передали на экспертизу, которая и подтвердила находку. Общая масса растения в высушенном виде составила около трех кг.

Изъятая марихуана.
Изъятая марихуана.
Пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай

Мужчина признался, что собирал дикорастущую коноплю на территории Майминского района. Заготавлива ее он для собственного потребления.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ „Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств совершенные в крупном размере“», — написали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Алтае задержали водителя с девятью килограммами марихуаны.

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