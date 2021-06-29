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Жизнь

Жительница Алтая на 2 года отправилась в колонию после ссоры с мужем

В Алтайском крае женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью супругу по незначительному поводу, сообщает региональный СК.

Суд. Приговор.
Суд. Приговор.
Pixabay.com

48-летнюю жительницу Зонального района обвинили в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия».

«В сентябре 2020 года супруги находились у себя дома в одном из сел. Между ними возникла ссора по незначительному поводу», — рассказали в ведомстве.

В ходе словесного конфликта женщина взяла нож и ударила мужа в грудь. 58-летнего потерпевшего госпитализировали в больницу.

Обвиняемая вину признала полностью. Суд назначил ей 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

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