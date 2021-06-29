Жительница Алтая на 2 года отправилась в колонию после ссоры с мужем

48-летнюю жительницу Зонального района обвинили в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия».
«В сентябре 2020 года супруги находились у себя дома в одном из сел. Между ними возникла ссора по незначительному поводу», — рассказали в ведомстве.
В ходе словесного конфликта женщина взяла нож и ударила мужа в грудь. 58-летнего потерпевшего госпитализировали в больницу.
Обвиняемая вину признала полностью. Суд назначил ей 2 года лишения свободы в колонии общего режима.