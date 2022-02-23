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Жизнь

Жительница Алтая рассказала про варварскую вырубку леса. Министр попросил дождаться схода снега

Жительница Алтайского края в ходе онлайн-форума, проведенного министром региональных природных ресурсов Андреем Стрелковским, рассказала про вырубку леса.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Женщина рассказала, что массовая вырубка леса идет за селом Баюновские Ключи в Первомайском районе.

«Летом 2021 года там стало невозможно проехать в лес из-за того, что дороги разбиты огромными лесовозами. Лес вырубают хаотично, ломая молодняк и все на своем пути. Оставляют в лесу завалы из веток и макушек сосен. Кто разрешил заготовки? Кто следит за соблюдением правил этой варварской вырубки?» — обратилась она к властям региона.

Стрелковский отметил, что на указанной территории заготовкой древесины занимался Бобровский лесокомбинат — на основании договора аренды лесного участка.

Он подчеркнул, что все разрешительные документы у лесопользователя в порядке, а заготовку вели на основании проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, лесной декларации.

Андрей Стрелковский.
Андрей Стрелковский.
altairegion22.ru

«После схода снега должностными лицами управления лесами минприроды Алтайского края будет проведен осмотр лесных участков. Специалисты оценят соблюдение условий договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований лесного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения», — заверил Стрелковский.

«Что касается «разбитой дороги», то, как указал министр, в 2021 году таких фактов порчи лесных дорог не установлено.

«На дороги общего пользования полномочия минприроды Алтайского края не распространяются», — добавил глава ведомства.

Напомним, Стрелковский возглавил минприроды 2 декабря 2021 года. Ранее трудился заместителем министра и руководил управлением лесами.

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