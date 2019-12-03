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Жизнь

Жительница Алтайского края добилась наказания для своей родни за оскорбления по телефону

Супругов из города Стрежевого Томской области оштрафовали за то, что они оскорбили в ходе телефонного разговора свою родственницу из Алтайского края.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Как сообщили в прокуратуре Томской области, потерпевшая обратилась в надзорное ведомство.

Правоохранители установили, что на протяжении нескольких лет между сестрами складывались неприязненные отношения.

«В конце августа 2019 года заявительнице поступил телефонный звонок от родной сестры и ее мужа, которые, разговаривая по громкой связи, поочередно высказывали в ее адрес оскорбления в грубой неприличной и нецензурной форме. Аудиозапись с оскорблениями заявительница приложила к обращению», — уточняют в прокуратуре.

В итоге в отношении каждого из супругов было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «оскорбление».

И мужу, и жене назначены штрафы в размере тысячи рублей.

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