Жительница Алтайского края добилась наказания для своей родни за оскорбления по телефону

Как сообщили в прокуратуре Томской области, потерпевшая обратилась в надзорное ведомство.
Правоохранители установили, что на протяжении нескольких лет между сестрами складывались неприязненные отношения.
«В конце августа 2019 года заявительнице поступил телефонный звонок от родной сестры и ее мужа, которые, разговаривая по громкой связи, поочередно высказывали в ее адрес оскорбления в грубой неприличной и нецензурной форме. Аудиозапись с оскорблениями заявительница приложила к обращению», — уточняют в прокуратуре.
В итоге в отношении каждого из супругов было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «оскорбление».
И мужу, и жене назначены штрафы в размере тысячи рублей.