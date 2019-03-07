Жительница Алтайского края на телепередаче обвинила мужа в мошенничестве

47-летняя жительница Алтайского края Светлана Мельникова в программе «Прямой эфир» обвинила мужа в том, что он украл у нее 6 млн рублей и скрылся. Об этом сообщают Вести.Ru.

По словам женщины, несколько лет назад у нее была престижная работа и трехкомнатная квартира в Бийске. В интернете она познакомилась с Андреем Мельниковым и вышла за него замуж. Вместе они переехали в село, пишет teleprogramma.pro.

Светлана Мельникова рассказала, что деньги, полученные от продажи квартиры, муж положил на счет в банке. Затем купил машину, оформил ее на свое имя. Потом забрал свои вещи и уехал. Женщина сообщила, что сейчас живет в бедности, и ее кормят соседи.

По версии Андрея Мельникова, это его жена украла у него деньги:

«30 миллионов она у меня украла. Я захожу домой — она сидит и жжет эти деньги, в печку бросает пачками. Она за мой счет живет, ребята», — заявил мужчина.

В ходе передачи выяснилось, что мужчина раньше жил в гражданском браке с жительницей Барнаула. Тогда он носил другое имя — Игорь Миронов:

«Якобы он захотел взять фамилию матери, но я думаю, что его разыскивали. Когда он ко мне пришел, то на него было заведено дело за мошенничество, но ему дали условный срок», — рассказала бывшая гражданская супруга.

Сообщается, что Светлана Мельникова подала заявление, чтобы брак признали фиктивным.