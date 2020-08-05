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5 августа
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Жизнь

Жительница Алтайского края показала, как гниет и разваливается школа ее района

Жительница Шипуновского района Инна показала, в каком плачевном состоянии находится Нечунаевская школа. Женщина задается вопросом, как в таких условиях могут обучаться дети.

Удручающее состояние школы в Шипуновском районе
Удручающее состояние школы в Шипуновском районе
Barnaul 22

Сообщение и фото Инны разместил паблик Barnaul 22. На них видно, что крышу, пол и стены школы явно давно не ремонтировали.

По словам жительницы Шипуновского района, школа вошла в программу КАИП (краевая адресная инвестиционная программа) в 2019 году.

Были собраны все необходимые документы. На выделенные деньги должны были провести капительный ремонт крыши, отопительной системы, заменить окна и двери в классах.

«С 2018 года спортзал опечатан и не работает.​ С​ осени 2019 года пришел полностью в негодность кабинет физики из-за раскрытой крыши, сгорела полностью проводка, обваливается штукатурка с потолка и стен, через этот кабинет все протекает в​ пищеблок. Кормить детей нельзя. Такая же проблема начинается в кабинете химии», — говорит Инна.

По ее словам, создана инициативная группа родителей, но «их везде футболят». О проблеме было сообщено в министерство образования Алтайского края.

«Уже август, а действий никаких. Все только обещают, а по факту скоро детям негде будет учиться!», — переживает местная жительница.

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