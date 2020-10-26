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26 октября
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Жизнь

Жительница Алтайского края прошла в полуфинал проекта «Ты супер!»

Валерия Пивторак из села Троицкое стала полуфиналисткой популярного вокального проекта «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.

Жительница Алтайского края прошла в полуфинал проекта «Ты супер».
Жительница Алтайского края прошла в полуфинал проекта «Ты супер».

Для выступления девушка выбрала песню певицы Нюши «Наедине». Чтобы попасть в полуфинал, конкурсантке нужно было получить одобрение от всех членов жюри, в составе которых находились Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и певица Ёлка.

Всего в полуфинал попали 25 участников, из которых выберут только 10 финалистов проекта.

Валерии Пивторак 18 лет. Ее папа погиб в автокатастрофе, когда девочке было два года. С тех пор она живет с бабушкой и дедушкой. Лера является студенткой Барнаульского кооперативного техникума. Также девушка любит играть на фортепиано и обучается актерскому мастерству.

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