Жительница Алтайского края прошла в полуфинал проекта «Ты супер!»

Для выступления девушка выбрала песню певицы Нюши «Наедине». Чтобы попасть в полуфинал, конкурсантке нужно было получить одобрение от всех членов жюри, в составе которых находились Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и певица Ёлка.

Всего в полуфинал попали 25 участников, из которых выберут только 10 финалистов проекта.

Валерии Пивторак 18 лет. Ее папа погиб в автокатастрофе, когда девочке было два года. С тех пор она живет с бабушкой и дедушкой. Лера является студенткой Барнаульского кооперативного техникума. Также девушка любит играть на фортепиано и обучается актерскому мастерству.