Жительница Алтайского края рассказала, как борется с тяжелой болезнью, выпекая торты и слушая Донцову

Когда Елена Иванова нащупала уплотнение у себя в груди, то внутри что-то неприятно екнуло. Врачи поставили неутешительный диагноз — рак груди. «Было ощущение, что вокруг все черно, что я в какой-то клетке, и никто не сможет мне помочь», - вспоминает женщина. Елена рассказала, как боролась с онкологией и как сложилась ее жизнь после болезни.

"Все черно, я в клетке"

История Елены началась в 2016 году. Женщина принимала душ и нащупала в груди твердую «шишечку». С неприятными образованиями Елена сталкивалась и раньше — она уже перенесла несколько операций по удалению фиброаденом. Однако это уплотнение особенно ее насторожило.

С плохим предчувствием женщина поспешила в больницу уже на следующий день. После всех обследований врачи заподозрили у нее злокачественную опухоль.

«Сказать, что это был стресс – значит, не сказать ничего. Это был шок, ужас, паника… Тогда мне казалось, что жизнь закончилась. Было ощущение, что вокруг все черно, а я в какой-то клетке, и никто не сможет мне помочь», - вспоминает Елена.

Женщина до конца надеялась, что диагноз не подтвердится. Ведь дома ее ждут любимый муж и маленькая дочь, которой тогда было всего четыре года. Но, к сожалению, это оказалась именно онкология.

Женская грудь. СС0.

Борьба выпечкой и Донцовой

Елена перенесла операцию и уже седьмой год проходит курсы гормонотерапии. Лечение было непростым, ей пришлось столкнуться с изнурительными последствиями медикаментозной менопаузы. Но все это время женщина боролась, чтобы прожить полноценную счастливую жизнь. «Мой доктор, сказал, что теперь я навсегда останусь посетителем онкоцентра. Но, согласитесь, звучит не так уж пессимистично», - говорит она.

Подружиться с болезнью Елене помогли эфиры Дарьи Донцовой. На одном из них писательница поделилась интересной методикой. Следуя ей, нужно придумать онкологии имя или кличку и сформировать ее образ у себя в голове. Так в тяжелые периоды жизни, когда будут охватывать страх и печаль, с болезнью можно поговорить и даже поругаться: «Зачем ты пришла?! Я тебя не ждала!» И Елене действительно становилось легче.

А если не получается справиться с эмоциями самостоятельно, то Елена советует обратиться к психологу. «Главное — не дать себе погрузиться в состояние депрессии любыми способами», - отмечает она.

"Если вы сами настроены на лучший исход, то, кажется, что вся Вселенная на вашей стороне. Я совершенно случайно попала на врачебный курс по цитологии (диагностика рака на клеточном уровне), который проводили онкологи краевого онкоцентра. Это удивительно, но то, что видят врачи под микроскопом – совсем не страшно, а иногда даже очень красиво! Во всем есть смысл, даже в болезни. Попробуйте найти его для себя», - отмечает женщина.

Женщина, грудь. СС0

После операции Елена сделала пластику груди, и это помогло ей улучшить свою самооценку и вновь почувствовать себя красивой. Также женщина нашла новое увлечение - она увлеклась выпечкой.

«Началось все совершенно случайно – у меня не получился зефир. Я подумала: «Другие же могут, чем я хуже?!» и записалась на мастер-класс. Потом второй, третий… Я никогда в жизни не любила готовить, а тут начала печь торты. Увлеклась изготовлением шоколадных фигур, конфет. Сначала для себя, потом для друзей, а через какое-то время стала выполнять заказы для совершенно посторонних людей», - рассказывает она.

Дополнительно Елена стала активно заниматься спортом. Он помогал ей отвлечься от мрачных мыслей, а также укреплял дух.

Выпечка. Пончики. CC0

Новый удар

За время лечения Елене пришлось перенести еще один удар — из жизни ушел супруг, тоже от онкологического заболевания. Тогда женщина усвоила главное: ни в коем случае нельзя разрешать себе надломиться, чтобы не случилось.

Трагические события привели Елену в церковь. Ее туда позвала подруга, с которой она познакомилась в онкоцентре. Она предложила ей сходить на исповедь и причастие.