Жительница Алтайского края выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей

В третьей игре зимней серии «Что? Где? Когда?» участвовала команда Бориса Белозерова. Вопрос жительницы Алтайского края выпал в 9 раунде при счете 4:4. Знатоки должны были догадаться, как начинается хокку Иссы Кобаяси: «Помнит каждую щель моста. Умная лошадь».
Игроки предположили, что правильный ответ — «Дорога домой или обратная дорога». Однако хокку начиналась с фразы «Вечерний туман».
За свой вопрос о хокку Валентина Дьяченко из села Романово получила 90 тысяч рублей.
Напомним, в прошлом году библиотекарь Светлана Сумачакова из Республики Алтай в финале летней серии обыграла знатоков из телеигры «Что? Где? Когда?». Она стала первой телезрительницей в истории клуба, которой удалось выиграть две «Хрустальных совы» — в 2008 и 2014 годах.