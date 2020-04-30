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Жизнь

Жительница алтайского наукограда отдала 100 тысяч рублей за магическое возвращение любимого

В Алтайском крае женщина перевела неизвестным более ста тысяч рублей за возвращение в семью возлюбленного, сообщает региональное МВД.

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

48-летняя бийчанка в надежде вернуть любимого человека нашла в социальной сети объявление с предложением услуг магического характера.

«Женщина написала гадалке о проблемах в личной жизни, та, в свою очередь, пообещала помочь. Ритуалы не бесплатные, но и результат должен был оправдать вложения, обещала она», — рассказали в ведомстве.

В итоге за две с половиной недели женщина перечислила больше 100 тыс. рублей. Однако восстановить отношения с возлюбленным так и не получилось.

После бийчанка, осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители в очередной раз советуют проявить бдительность при общении в сети и не перечислять всем подряд свои деньги, особенно за сомнительные услуги.

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