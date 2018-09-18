Жительница Барнаула борется за звание «Мисс Офис-2018»

17 сентября стартовало интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2018». В этот этап прошла одна участница из Барнаула — Валерия Британ, event-manager и фоторежиссер из журнала Magazine. Об этом altapress.ru сообщили организаторы конкурса.

Валерии 22 года, она училась в АлтГУ на юридическом факультете. Девушка также работает в модельном агентстве «Viva Models» и регулярно публикует фтографии со съемок.

Чтобы поддержать Валерию в конкурсе, необходимо проголосовать на сайте проекта. По правилам, голосовать можно только один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

По заявлениям организаторов, участниц из Барнаула могло быть две, но одна из них переехала в Новосибирск и теперь представляет этот город.

В финал пройдут всего 30 участниц: 25 — по итогам онлайн-голосования и пять по усмотрению оргкомитета. Прошедшие отбор примут участие в шоу «Мисс Офис-2018», которое состоится 1 декабря в Москве. Главный приз — корона и два миллиона рублей.