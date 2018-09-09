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Мисс Барнаула-2018: на Дне города выбрали самую красивую девушку Барнаула

9 сентября наградили победительницу конкурса «Мисс Барнаула-2018». Ей стала Дарья Вишнева. На главной сцене Дня города девушки показали дефиле в вечерних платьях. Как это было, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Конкурс "Мисс Барнаула-2018".
Конкурс "Мисс Барнаула-2018".
altapress.ru

Вечером в университетском дворике АлтГУ собрались сотни зрителей. Большинство пришли поддержать участниц конкурса красоты. 16 девушек вышли на сцену в шикарных нарядах. Их встретили бурными овациями.

Девушек наградили грамотами участниц, каждой надели ленту и подарили подарки от спонсоров. После этого конкурсантки с группами поддержки отправились на площадь Сахарова. Через несколько минут красавицы уже стояли на главной сцене Дня города и ожидали, когда назовут имя победительницы.

Во время дефиле на площади появился чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

Конкурс &quot;Мисс Барнаула-2018&quot;.
Конкурс «Мисс Барнаула-2018».
altapress.ru

Ведущий назвал имена двух вице-мисс и победительницы конкурса красоты. Девушкам подарили сертификаты на трехдневных отдых в алтайской эко-деревне. Обладательница титула «Мисс Барнаула-2018» представит наш город на российском конкурсе красоты и поборется за приз в 1 млн рублей.

Выборы губернатора Алтайского края и День города в Барнауле 2018: прямая трансляция

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