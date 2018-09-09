Мисс Барнаула-2018: на Дне города выбрали самую красивую девушку Барнаула

Вечером в университетском дворике АлтГУ собрались сотни зрителей. Большинство пришли поддержать участниц конкурса красоты. 16 девушек вышли на сцену в шикарных нарядах. Их встретили бурными овациями.
Девушек наградили грамотами участниц, каждой надели ленту и подарили подарки от спонсоров. После этого конкурсантки с группами поддержки отправились на площадь Сахарова. Через несколько минут красавицы уже стояли на главной сцене Дня города и ожидали, когда назовут имя победительницы.
Во время дефиле на площади появился чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.
Ведущий назвал имена двух вице-мисс и победительницы конкурса красоты. Девушкам подарили сертификаты на трехдневных отдых в алтайской эко-деревне. Обладательница титула «Мисс Барнаула-2018» представит наш город на российском конкурсе красоты и поборется за приз в 1 млн рублей.