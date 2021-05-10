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Жизнь

Жительница Барнаула искала заработок, а в итоге лишилась всех своих сбережений

Жительница Барнаула лишилась накоплений в размере 132 тысяч рублей, став жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

По данным полиции, 31-летняя женщина увидела в социальной сети рекламу о дополнительном заработке и оставила свои контактные данные.

Спустя несколько часов ей поступил звонок от неизвестной, которая предложила зарегистрироваться в брокерской компании. Потерпевшая согласилась, ей создали учетную страницу.

Затем она созвонилась с незнакомкой по видеосвязи, по указанию собеседницы ввела реквизиты своей банковской карты и перечислила 8 тысяч рублей. В течение месяца женщина проходила обучение, в ходе которого осуществила переводы денежных средств на общую сумму 132 000 рублей.

После этого связь с «наставниками» была прервана, поскольку они не отвечали на сообщения и заблокировали аккаунт потерпевшей.

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