Жительница Барнаула лишилась денег, когда упорно забирала выигранные 117 тысяч рублей

Молодая женщина 1992 года рождения рассказала полиции о видеоролике с участием известного российского телеведущего, который она нашла в соцсети.
Перейдя по ссылке, она попала на сайт, где под фотографией шоумена было написано: «Пройди опрос до конца и получи гарантированный приз».
«После прохождения опроса потерпевшей пришло уведомление о выигрыше в размере 117 000 рублей, для получения которого необходимо было ввести реквизиты банковской карты. После первой оплаты автоматически произошел переход на страницу, где нужно было вновь отправить свои реквизиты», — рассказали в МВД.
В итоге женщина несколько раз ввела реквизиты банковской карты, в результате чего со счета списали более 5 000 рублей.
Только после этого жительница Барнаула поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции в очередной раз просят проявлять бдительность: не вводить где попало банковские реквизиты, не переводить деньги всем подряд, не передавать данные первому встречному.