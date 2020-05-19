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Жизнь

Жительница Барнаула лишилась денег, когда упорно забирала выигранные 117 тысяч рублей

В Алтайском крае жительница Барнаула прошла в социальной сети опрос и потеряла более 5 000 рублей, сообщает региональное МВД.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Молодая женщина 1992 года рождения рассказала полиции о видеоролике с участием известного российского телеведущего, который она нашла в соцсети.

Перейдя по ссылке, она попала на сайт, где под фотографией шоумена было написано: «Пройди опрос до конца и получи гарантированный приз».

«После прохождения опроса потерпевшей пришло уведомление о выигрыше в размере 117 000 рублей, для получения которого необходимо было ввести реквизиты банковской карты. После первой оплаты автоматически произошел переход на страницу, где нужно было вновь отправить свои реквизиты», — рассказали в МВД.

В итоге женщина несколько раз ввела реквизиты банковской карты, в результате чего со счета списали более 5 000 рублей.

Только после этого жительница Барнаула поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз просят проявлять бдительность: не вводить где попало банковские реквизиты, не переводить деньги всем подряд, не передавать данные первому встречному.

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