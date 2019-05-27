Жительница Барнаула нашла на дороге совенка

Жительница Барнаула Елена Егорова нашла совенка, сидящего на дороге. Девушка не знала, что делать с дикой птицей и решила временно забрать его домой. Об этом она написала в группу Barnaul22.

Девушка рассказала, что нашла совенка не в лесу, а на дороге, «практически под колесами авто». Дома она накормила его мясом и напоила водой. По совету комментаторов Елена вернет птицу в лес.

В минприроды Алтайского края напоминают, что с наступлением тепла можно встретить маленьких диких зверей и птенцов. Содержать их в домашних условиях — это административное правонарушение, а также это может навредить здоровью животному.

Некоторые дикие животные опасны для здоровья и человека. Они могут переносить бешенство, грипп птиц, туберкулез птиц, различные паразиты и гельминты.

Что делать , если нашли детеныша дикого зверя?