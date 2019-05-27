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Жизнь

Жительница Барнаула нашла на дороге совенка

Жительница Барнаула Елена Егорова нашла совенка, сидящего на дороге. Девушка не знала, что делать с дикой птицей и решила временно забрать его домой. Об этом она написала в группу Barnaul22.

Женщина нашла совенка.
Женщина нашла совенка.
Елена Егорова / vk.com/barneos22

Девушка рассказала, что нашла совенка не в лесу, а на дороге, «практически под колесами авто». Дома она накормила его мясом и напоила водой. По совету комментаторов Елена вернет птицу в лес.

В минприроды Алтайского края напоминают, что с наступлением тепла можно встретить маленьких диких зверей и птенцов. Содержать их в домашних условиях — это административное правонарушение, а также это может навредить здоровью животному.

Некоторые дикие животные опасны для здоровья и человека. Они могут переносить бешенство, грипп птиц, туберкулез птиц, различные паразиты и гельминты.

Что делать, если нашли детеныша дикого зверя?

  • Не ловите и не несите домой выпавших из гнезда птенцов и молодняк животных. Достаточно подсадить птенцов повыше на дерево или крышу, где до них не доберутся кошки или собаки. В природе о них побеспокоятся родители, которые находятся где-то рядом.
  • Нельзя даже близко подходить к гнездам птиц и норам зверей. По вашим следам к гнездам и норам придут хищники и разорят их.
  • Не трогайте гнезда, не берите на руки птенцов и зверят, не вступайте в контакт с ними, иначе родители могут их бросить навсегда.
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