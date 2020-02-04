Жительница Барнаула нашла в мусорке 11 щенков

Не все из 11 малышей пережили стресс, голод и холод. Два щенка, что лежали на самом дне пакета, погибли.

«Я думаю, они успели пробыть в пакете всего час-два максимум. Было ощущение, что их специально спрятали, чтобы никто не мог найти. Пакет был сверху завален другим мусором: фантики, бумажки для отвлечения внимания», — рассказывает она.