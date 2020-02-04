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Жизнь

Жительница Барнаула нашла в мусорке 11 щенков

Жительница Барнаула услышала писк из черного полиэтиленового пакета, когда пошла выкидывать мусор. Оказалось, что там 11 маленьких щенков. Женщина не смогла бросить их умирать, пишет «Комсомольская правда» — Барнаул".

Мусор.
Мусор.
CCO

Не все из 11 малышей пережили стресс, голод и холод. Два щенка, что лежали на самом дне пакета, погибли.

«Я думаю, они успели пробыть в пакете всего час-два максимум. Было ощущение, что их специально спрятали, чтобы никто не мог найти. Пакет был сверху завален другим мусором: фантики, бумажки для отвлечения внимания», — рассказывает она.

Спасительнице уже удалось раздать нескольких щенков на передержку. Она обратилась в частный приют «Бусинка».

Если вы хотите забрать себе одного из малышей, можно связаться с приютом. Контакты — в официальной группе.

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