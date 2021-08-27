Жительница Барнаула по ошибке получила 528 тысяч от блогера и отказалась возвращать

Известный блогер Алина Левда, у которой в Instagram 7,3 млн подписчиков, рассказала о конфликте с жительницей Алтая, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Левда перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей — ошиблась в одной цифре и деньги ушли не на тот номер.

В банке вернуть деньги отказались, сославшись на получателя, якобы только он может принять такое решение.

Блогер связалась с женщиной, которая получила деньги, но та заявила, что никаких средств не видела, а после отключила телефон.

«Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите», — ответила жительница Барнаула на просьбу вернуть деньги.

Женщина также заявила, что знает, где искать известного блогера, и пообещала ей проблемы: «И друзья твои ничем тебе не помогут».

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