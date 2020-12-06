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Жизнь

Жительница Барнаула показала предновогоднюю обстановку: «Детей клопы съедают, тут сидят бомжи, вот дырка на кухню»

Жительница Барнаула опубликовала в интернет-сообществе «Барнаул 22» видео с коротким обзором дома, в котором она живет с ребенком.

Подъезд в Барнауле.
Подъезд в Барнауле.
кадр из видео.

Екатерина сообщила, что живет в доме № 136 по проспету Ленина. Она показала, в каком ужасном состоянии находится второй подъезд.

«Смотрите, что у нас происходит. Везде все льется. И откуда не взяться клопам? Детей съедают. Дверь не закрывается. Это безобразие какое-то», — показывает Екатерина предновогоднюю обстановку.


Далее женщина поднимается вверх по этажам, попутно комментируя ситуацию и кем-то разбросанные «артефакты».

«Тут валяется мусор, тут стоят мусорные мешки, тут вечерами сидят бомжи. Свет у нас вообще смешной, хорошо дети током не бьются. На окошках как плюют — разводы. На стенах рисуют. Бычки валяются. Стены — дырка к нам на кухню, можно засунуть руку прям к нам на кухню. А вот еще одна. Отопления нет», — возмущается «владелица недвижимости» на главном проспекте Барнаула.

В конце видео Екатерина интересуется, куда ей следует обратиться.

Ранее сообщали про дом в Камне-на-Оби, который бьет жильцов током — не только от электроприборов, но даже от стен и полов.

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