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Жизнь

Жительница Барнаула пожаловалась на агрессивную стаю собак у площади Спартака

Жительница Барнаула Анна рассказала в Barnaul 22, что боится подходить к собственному дому у площади Спартака из-за агрессивных собак на улице.

Стая собак
Стая собак
СС0

По словам девушки, свора сбежалась на собаку, у которой сейчас течка. Псы охраняют ее, поэтому могут проявлять агрессию.

«Соседи уже начали ходить с палками и камнями. У нас дети, которые самостоятельно ходят в школу, гулять, пожилые бабушки, которые не в силах даже отпугнуть этих псов!», — пишет жительница Барнаула.

Как говорит девушка, она обращалась по поводу проблемы в администрацию. Там ей дали номер приют «Ласка». В приюте согласились забрать только сучку.

«Мы хотим гуманно решить этот вопрос, никаких жестоких расправ никто не собирается устраивать. Хочется, чтобы ответственная организация, которая взялась за отлов, забрала животных с улицы», — говорит Анна.

Также она призвала хозяев, чьи псы могут быть в стае, к ответственности за своих питомцев.

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