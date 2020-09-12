Жительница Барнаула пожаловалась на агрессивную стаю собак у площади Спартака

По словам девушки, свора сбежалась на собаку, у которой сейчас течка. Псы охраняют ее, поэтому могут проявлять агрессию.

«Соседи уже начали ходить с палками и камнями. У нас дети, которые самостоятельно ходят в школу, гулять, пожилые бабушки, которые не в силах даже отпугнуть этих псов!», — пишет жительница Барнаула.