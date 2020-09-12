Жительница Барнаула пожаловалась на агрессивную стаю собак у площади Спартака

По словам девушки, свора сбежалась на собаку, у которой сейчас течка. Псы охраняют ее, поэтому могут проявлять агрессию.
«Соседи уже начали ходить с палками и камнями. У нас дети, которые самостоятельно ходят в школу, гулять, пожилые бабушки, которые не в силах даже отпугнуть этих псов!», — пишет жительница Барнаула.
Как говорит девушка, она обращалась по поводу проблемы в администрацию. Там ей дали номер приют «Ласка». В приюте согласились забрать только сучку.
«Мы хотим гуманно решить этот вопрос, никаких жестоких расправ никто не собирается устраивать. Хочется, чтобы ответственная организация, которая взялась за отлов, забрала животных с улицы», — говорит Анна.
Также она призвала хозяев, чьи псы могут быть в стае, к ответственности за своих питомцев.