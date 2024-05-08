Жительница Барнаула пожаловалась на аварийное состояние дома

В Барнауле состояние жилого дома на ул. Петра Сухова, 12 ухудшается с каждым днем. Однако в нем продолжают жить люди, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

Состояние двухэтажного многоквартирного дома в последнее время сильно ухудшается. Жильцы сообщают, что дом якобы признан аварийным, хотя на соответствующих сайтах такой информации нет.

Так в двух квартирах уже произошло обрушение перекрытия, лестницы разрушены и деформированы. Крыша «светится».

Несмотря на жалобы администрация не принимает никаких мер.

В доме продолжают жить пожилые люди и дети, которые в случае обрушения или другой ситуации не смогут самостоятельно эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в Барнауле снесли очередной аварийный дом.

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