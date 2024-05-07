В Барнауле снесли очередной аварийный дом

В Барнауле снесли многоквартирный дом по адресу: ул. Антона Петрова, 105. Об этом сообщает администрация города.

Дом был введен в эксплуатацию в 1959 году, а в 2014 году его признали аварийным.

Жителей этого дома расселили в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы.

В 2023 году в Железнодорожном районе было снесено 20 аварийных многоквартирных домов. В 2024 году работа по сносу аварийных домов и переселению жителей района продолжается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мэрия изымает еще шесть аварийных домов вместе с землей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале