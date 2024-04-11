В Барнауле мэрия изымает еще шесть аварийных домов вместе с землей

Администрация Барнаула изымает в городскую собственность еще несколько аварийных домов и земельные участки, на которых они находятся.

Причина перехода зданий к администрации заключается в том, что они признаны аварийными, однако жильцы своими силами не осуществили снос.

В результате мэрия решила взять это на себя. Городским властям предстоит найти подрядчиков, которые уберут ветхую недвижимость.

Адреса по которым будет проходить снос:

улица Интернациональная, 21;

переулок Капитальный, 37;

улица 40 лет Октября, 15;

проезд Футбольный, 16;

улица Пролетарская, 12а;

улица Смирнова, 83.

Самым старым оказался деревянный дом, располагающийся на ул. Интернациональной, его возвели еще в 1939 году. Но в целом большая часть домов схожа – это двухэтажные здания, построенные в конце 1950-х годов либо же в начале 1960-х.

Ранее сообщалось, что власти и застройщики делят обязанности по реновации Потока в Барнауле.

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