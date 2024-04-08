Кому школы, кому переселенцев. Власти и застройщики делят обязанности по реновации Потока в Барнауле

От 20 до 35 га – такие территории Потока отдадут под комплексное развитие. Пока мэрия вовлекает земли и готовится создать эскизный проект реновации, идут обсуждения о правилах игры застройщиков, которые должны обновить район.

Что происходит

На Потоке хотят воплотить проект комплексного развития территории (КРТ). То есть район будет заполнен не только новыми жилыми домами, но и инженерными сетями и соцобъектами. О том, почему выбрали именно это место, мы рассказывали здесь.

Инвестора определят на конкурсе. Победитель будет только один. Но, есть вероятность, что он сможет передавать участки под строительство на праве субаренды – этого еще не решили.

Сейчас власти занимаются формированием лота для аукциона. Возникли сложности с тем, что территория сочетает в себе не только городские, но и краевые и федеральные участки. Если последние не удастся вовлечь в оборот, их не будут учитывать в градостроительной концепции, рассказал вицэ-мэр Барнаула Андрей Федоров на встрече в «Сибирской медиагруппе».

Когда эту работу закончат, мэрия определит технико-экономические показатели для территории и представит эскизный проект на обсуждение общественности и профильного сообщества. Хоть это и не требует закон, отметил вице-мэр.

«Хотим обсудить, как видят заинтересованные сообщества развитие этой территории. Это заранее снимет часть вопросов и разногласий», - сказал он.

Андрей Федоров. Ирина Пергаева

Победителя обяжут разработать проект планировки территории и представить ее на общественное обсуждение.

Кроме этого, как рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев, застройщик расселит жителей, которые живут на будущей строительной площадке.

Обязанности и ресурсы

Договор с победителем закрепит обязательства сторон, в частности, по строительству инженерной инфраструктуры и социальных объектов. Сейчас их только нащупывают.

Механизм КРТ предусматривает возможность строить социальные объекты за счет муниципального бюджета, отметил Андрей Федоров. Однако если обязательства не сделают территорию неинтересной для участников торгов, то их победитель выполнит в полном объеме.

По мнению Федорова, к реальности ближе последний вариант. Потому что Поток – привлекательный район, где не нужно возводить с нуля инфраструктуру: есть готовый набор, который нужно расширить и улучшить.

Кроме того, как ранее отмечал вице-мэр, модернизацию или ремонт существующих инженерный сетей вполне реально воплотить с помощью федеральных программ. А многие участки уже освобождены от аварийного жилья и расселены.

Снос дома на Потоке Администрация города Барнауа

«Сегодня застройщики потенциально готовы предоставит людям взамен еще официально непризнанного ветхого и аварийного жилья, квартиры в новых домах», - уверен Федоров.

В будущем площадь реновации может расшириться.

«Потока очень ждем, - сказала президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. – Это привлекательный район за счет того, что он близок к центру, но цены там будут не такими высокими. Плюс жителям не нужно будет ждать социальную инфраструктуру, там она уже сложилась. Есть даже бассейны и зеленые зоны». Марина Ракина. Алтайский филиал РАНХиГС.

Где еще развернется большая стройка

В Барнауле масштабная комплексная стройка сконцентрируется в трех локациях. Помимо Потока это Власиха и территории у Павловского тракта, неподалеку от аэропорта.

Так во втором квартале 2024 года «Дом.РФ» выставит на торги 13 участков на Павловском тракте площадью 917 га. 473 га пойдет под жилую, а 444 – под промышленную застройку.

На другом аукционе разыграют шесть участков на ул. Мамонтова во Власихе общей площадью 382 га. Здесь можно построить 412 тыс. кв. м индивидуального жилья.

Всего в Алтайском крае вовлекли в оборот несколько сотен гектаров. Их потенциал – 1,5 млн кв. м. жилья.

Ранее архитектор рассказал, почему важно воплощать такие проекты и назвал главного врага Барнаула.

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