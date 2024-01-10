10 января
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Жизнь

Жительница Барнаула пожаловалась на конфликтного водителя маршрутки

Барнаульцы недоумевают, почему в 47 маршрутке все еще не ввели безналичную оплату. Одну из жительниц водитель оскорбил, после чего та буквально выпала из транспорта.

Остановка.
Остановка.
ССО.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", оскорбленная женщина поделилась тем, что водитель при вопросе о безналичном расчете, обратился к ней со словами: "Ты куда собралась переводить, дура?".

Жительница Барнаула сказала, что у нее нет наличных, но в ответ ее послали и не дожидаясь пока пассажирка выйдет, водитель дал по газам. Пострадавшая выпала из маршрутки, но к счастью, обошлось без травм.

Жалобу женщина писать отказалась, тем не менее барнаульцев интересует, когда на этом маршруте появится безналичная оплата.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае рейсовый автобус съехал с трассы.

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