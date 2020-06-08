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Жизнь

Жительница Барнаула пожаловалась на стрелу крана, зависшую над «грядкой редиски»

Жительница алтайской столицы рассказала в интернет-сообществе «Барнаул 22» о нарушении воздушного пространства над «суверенной территорией» частного домовладения.

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

По словам женщины, в воскресенье, 7 июня, на стройплощадке устанавливали высотный кран — рядом с домом № 120 по улице Крупской.

«При установке крана стрела оказалась на территории частного дома. Мы, жильцы этого дома, считаем, что строительная техника на данном участке представляет угрозу как нашему здоровью, так и жизни. Они нарушают закон о тишине, не прекращая работы даже в ночное время суток, чем мешают нашему отдыху», — отмечают в жалобе.

Строительство многоквартирного 16-этажного дома начали в 1 квартале 2020 года. Будущей высотке присвоили номер 118.

Объект, как уточняют местные жители, практически вплотную приблизили к забору частного дома. Проживают в нем четыре семьи, в одной из которых несовершеннолетний ребенок.

В комментариях к записи посоветовали обратиться в суд. Некоторые и вовсе предложили считать своим все то, что попадает на территорию «от соседей» — яблоки, деревья и даже строительный кран, пусть и частично.

Впрочем, по одному из мнений, из списка причин происходящего нельзя исключать и банальную «месть», но это не точно.

«Кажется, кто-то не договорился о стоимости земли и теперь у него под носом будет многоквартирный дом», — предположил подписчик паблика.

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